Продовження запобіжного заходу Дугарь розглянуть у вівторок, як і у випадку Кузьменко та Антоненка

Печерський районний суд Києва, який ввечері понеділка почав розгляд клопотання прокуратури щодо продовження терміну запобіжного заходу одній з підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, зрештою вирішив продовжити засідання у вівторок о 14:00, передає кореспондент Радіо Свобода.

Причиною перенесення засідання на завтра стала технічна неможливість переглянути у залі суду відео на дисках, як просила сторона захисту.

Крім того, адвокати Дугарь заявили відвід прокурору у справі Сергію Зузаку, звинувачуючи його в «упередженості», втім суд це клопотання не задовольнив.

Раніше сьогодні Печерський районний суд Києва вирішив, що у вівторок проведе засідання щодо продовження запобіжного заходу іншим підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрієві Антоненку (Riffmaster) та Юлії Кузьменко, термін дії тримання яких під вартою спливає 8 лютого. Суд по Антоненку відбудеться о 11:30, щодо Кузьменко – о 10:00 4 лютого.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».