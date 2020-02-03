Суд у «справі Шеремета» завтра визначить, чи залишиться Антоненко надалі під арештом

Печерський районний суд Києва у вівторок проведе засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster), термін утримання під вартою якого спливає 8 лютого.

Як передає УНІАН, сьогодні до суду надійшло клопотання прокуратури щодо продовження терміну тримання Антоненка під вартою, однак до суду не з’явилися захисники Антоненка. Як зазначив сам підозрюваний, їх не поінформували про це засідання. Після цього суд виніс на обговорення питання щодо можливості розгляду клопотання за відсутності захисників. Прокурор та сам підорюваний зазначили, що без адвокатів засідання провести неможливо.

У зв’язку з цим суддя переніс розгляд клопотання на 11:30 4 лютого.

Раніше сьогодні у Печерському райсуд Києва також було відмовлено у клопотанні про зміну запобіжного заходу ще одній фігурантці у «справі Шеремета» Юлії Кузьменко, а засідання щодо продовження їй запобіжного заходу, який як і в Андрія Антоненка, спливає 8 лютого, перенесли на 10:00 4 лютого.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».