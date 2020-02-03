«Справа Шеремета»: суд щодо продовження запобіжного заходу Кузьменко відбудеться 4 лютого

Печерський районний суд Києва на ще одному судовому засіданні щодо запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко не продовжив їй утримання під вартою після 8 лютого. Як передає УНІАН, про продовження запобіжного заходу клопотала прокуратура, але адвокати заявили, що отримали клопотання лише перед початком засідання й не встигли з ним ознайомитися.

Повідомляється, що суд вирішив перенести засідання з розгляду цього питання на 10:00 4 лютого.

Раніше сьогодні той же Печерський районний суд відмовив у клопотанні захисту про зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко. Під стінами суду проходила акція на підтримку Кузьменко.

Засідання суду у справі про запобіжний захід Кузьменко 23 січня перенесли через те, що прокурор висловив клопотання про можливість витребувати матеріали справи попереднього судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».