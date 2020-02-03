Фігурантку «справи Шеремета» Кузьменко залишили під вартою

Печерський районний суд Києва відмовив у клопотанні захисту про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Як передає кореспондент Радіо Свобода, Кузьменко залишиться під вартою до 8 лютого 2020 року.

Раніше сьогодні під стінами Печерського суду проходила акція на підтримку Кузьменко, учасники скандували: «Ганьба прокурорам!».

Сторона захисту також заявила, що сьогодні будуть розглядати і питання про продовження запобіжного заходу Кузьменко.

Засідання суду у справі про запобіжний захід Кузьменко 23 січня перенесли через те, що прокурор висловив клопотання про можливість витребувати матеріали справи попереднього судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».