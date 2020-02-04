Офіс генпрокурора продовжив термін розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета

Офіс генерального прокурора України повідомив, що 3 лютого заступник генпрокурора продовжив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на строк до чотирьох місяців.

«Передбачене законом продовження строку досудового розслідування передусім необхідне для виконання слідчими органу досудового розслідування письмових вказівок прокурорів від 28 січня 2020 року щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів. Висунуті стороною захисту аргументи потребують додаткового часу для їх перевірки, призначені експертизи та низка слідчих дій не могли бути завершені та здійснені з об’єктивних причин через складність кримінального провадження, також необхідно провести низку експертиз, допитів, вилучень й досліджень документів тощо», – ідеться в повідомленні.

За вчинення умисного вбивства Павла Шеремета за ч. 3 ст. 28, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України слідчими Нацполіціі повідомлено про підозру трьом особам.

Печерський районний суд Києва 4 лютого проведе засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster), термін тримання під вартою якого спливає 8 лютого.

Цей же суд 3 лютого відмовив у клопотанні про зміну запобіжного заходу ще одній фігурантці у «справі Шеремета» Юлії Кузьменко, засідання щодо продовження їй запобіжного заходу, який як і в Андрія Антоненка, спливає 8 лютого, перенесли на 10:00 4 лютого.

Ще одна підозрювана, військовий медик Яна Дугарь перебуває під домашнім арештом.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.