У справі про вбивство Шеремета потрібні додаткові докази – Рябошапка

Слідство потребує додаткових доказів, щоб передати до суду справи за обвинуваченням виконавців та організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета, вважає генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.



«Зібраного обсягу доказів недостатньо», – сказав Рябошапка в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».



«Щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують провину цих людей, підготовлено письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування», – наголосив Рябошапка.



Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у справі залежатимуть від того, у який спосіб ці вказівки буде виконано, чи буде зібрано додаткові докази.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.

За даними МВС, «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета» і подружжя Грищенків – Інна та Владислав.