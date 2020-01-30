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30 січня 2020, Київ 15:48
Новини | Політика

У справі про вбивство Шеремета потрібні додаткові докази – Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

Слідство потребує додаткових доказів, щоб передати до суду справи за обвинуваченням виконавців та організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета, вважає генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Зібраного обсягу доказів недостатньо», – сказав Рябошапка в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують провину цих людей, підготовлено письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування», – наголосив Рябошапка.

Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у справі залежатимуть від того, у який спосіб ці вказівки буде виконано, чи буде зібрано додаткові докази.

Підозрювані у справі Шеремета. Хто вони? – фоторепортаж із суду
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Підозрювані у справі Шеремета. Хто вони? – фоторепортаж із суду

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.

За даними МВС, «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета» і подружжя Грищенків – Інна та Владислав.

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