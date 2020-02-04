Справа Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко

Печерський районний суд Києва продовжив до 3 квітня арешт підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Таким чином суд відмовив захисту Кузьменко, який просив відпустити її під нічний домашній арешт.

Суд заслухав трьох свідків, зокрема матір та колишнього чоловіка Кузьменко, які заявили, що у момент вбивства вона була з дитиною вдома.

Сьогодні суд має розглянути продовження запобіжного заходу ще двом фігурантам справи – Яні Дугар та Андрію Антоненку.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».