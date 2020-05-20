Зеленський: Аваков – потужний міністр

Президент України Володимир Зеленський назвав «потужним міністром» очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, який зберігає свою посаду з 2014 року.

«З приводу Арсена Борисовича Авакова. Арсен Аваков не є моїм кумом, не є моїм близьким товаришем, навпаки – у нього є близькі товариші, з якими я точно не товаришую. Чи потужний він міністр – так. Чи складна у нас зараз ситуація – вважаю, так. Але його відповідальність, ще раз хочу вам сказати, – справа Шеремета. Він почав цю справу і має довести її до кінця, до результату, щоб усі, хто вбив Шеремета, були покарані», – сказав Зеленський 20 травня в Києві під час пресконференції, присвяченої року його президентства.

Арсен Аваков працює на посаді міністра внутрішніх справ із лютого 2014 року, зокрема, у двох урядах за президентства Зеленського.