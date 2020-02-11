Зеленський: якщо в справі Шеремета не вистачить доказів, правоохоронці як мінімум вибачаться

Правоохоронці «як мінімум вибачаться», якщо в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не вистачить доказів, повідомив президент України Володимира Зеленський в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-України».

«Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, хто займався цим, вони вибачаться як мінімум… Вони можуть вибачитися, якщо це просто була помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченням не закрити таку справу», – сказав Зеленський.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».