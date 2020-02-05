Суд продовжив на два місяці арешт фігуранта «справи Шеремета» Антоненка

Печерський райсуд Києва продовжив до 4 квітня тримання під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка (Riffmaster). Таке рішення суд ухвалив на засіданні в середу, задовольнивши клопотання прокурора.

Захист Антоненка має намір подавати апеляцію.

Раніше сьогодні той же суд продовжив до 4 квітня нічний домашній арешт іншій підозрюваній у справі про вбивство Павла Шеремета Яні Дугарь. Сторона захисту просила скасувати домашній арешт Дугарь.

Напередодні суд продовжив до 3 квітня арешт ще одній підозрюваній у справі Юлії Кузьменко.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».