Зеленський про «випробувальний термін» Авакова: не маю що вам зараз відповісти

Президент України Володимир Зеленський не зміг відповісти Радіо Свобода на питання, чи завершився «випробувальний термін» міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

«Я не знаю, не маю що вам зараз відповісти. Ви знаєте, дуже багато речей, резонансних справ, які зараз є в суспільстві. Ми чекаємо на результат. Реальний, не на словах, а дієвий. І Шеремет, і Гандзюк , й інші такі дуже гучні кримінальні справи, тому давайте почекаємо. Треба результат», – сказав Зеленський у коментарі Радіо Свобода.

29 серпня Верховна Рада обрала новий склад Кабінет міністрів. Голова МВС Арсен Аваков залишився на посаді, попри протести. Перед затвердженням Авакова у партії «Слуга народу» заявляли, що він може залишитися на посаді «на випробувальний термін» і під «особисте зобов’язання президента» Володимира Зеленського. Сам президент заявив, що Аваков має показати результати до кінця року.