Аваков звільнив трьох заступників глави Нацполіції

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв відставку трьох заступників глави Національної поліції. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Звільнено було керівника кримінальної поліції генерала поліції другого рангу В’ячеслава Аброськіна, начальника Головного слідчого управління генерала поліції третього рангу Віталія Невгада та начальника Департаменту захисту економіки генерала поліції третього рангу Ігоря Купранця.

Іншими наказами на посаду керівника кримінальної поліції міністр призначив генерала поліції третього рангу Євгена Коваля, а заступником голови Національної поліції – керівником Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе.

Верховна Рада України 29 серпня схвалила склад нового уряду, свою посаду зберегли двоє міністрів з попереднього складу – міністр фінансів України Оксана Маркарова та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Перед затвердженням Авакова у партії «Слуга народу» заявляли, що він може залишитися на посаді «на випробувальний термін» і під «особисте зобов’язання президента».

28 серпня активісти під будівлею Офісу президента вимагали не призначати Авакова на посаду міністра внутрішніх справ у новому уряді. Також низка громадських організацій виступили зі спільною заявою з цього приводу.

Арсен Аваков у кріслі голови МВС перебуває з лютого 2014 року.