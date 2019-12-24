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24 грудня 2019, Київ 14:48
Новини | Політика

Гончарук відповів на питання про завершення «випробувального терміну» Авакова

Гончарук (на фото) про відставку Авакова: це парламент має вирішити

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у відповідь на питання Радіо Свобода не зміг повідомити, чи залишиться міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на посаді після завершення «випробувального терміну».

«Це парламент має вирішити. Подивимося», – заявив Гончарук Радіо Свобода.

29 серпня Верховна Рада обрала новий склад Кабінет міністрів. Голова МВС Арсен Аваков залишився на посаді, попри протести. Перед затвердженням Авакова у партії «Слуга народу» заявляли, що він може залишитися на посаді «на випробувальний термін» і під «особисте зобов’язання президента» Володимира Зеленського. Сам президент заявив, що Аваков має показати результати до кінця року.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу МВС, на якому назвали імена підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Київ, 12 грудня 2019 року
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