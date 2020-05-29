Місія ООН з прав людини про ситуацію в Кагарлику: «Слід вжити заходів для зміни культури поліції»

У Місії ООН з прав людини висловили глибоку стурбованість ситуацією в Кагарлику на Київщині, де двоє співробітників місцевого відділення поліції підозрюються у зґвалтуванні та побитті.

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про сексуальне насильство та катування щодо жінки та чоловіка у відділенні поліції в Кагарлику. Нільс Мельцер, спеціальний доповідач ООН з питання катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання, після свого візиту в Україну в 2018 році, підкреслив, що «слід вжити швидких та ефективних заходів для зміни культури поліції, яка, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним», – йдеться у повідомленні Місії в фейсбуці.

Місія ООН з прав людини також закликає Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора провести «ефективне, оперативне, ретельне та неупереджене розслідування всіх ймовірних злочинів вчинених поліцією, в тому числі нещодавнього інциденту в Кагарлику».

«Ми також закликаємо Національну поліцію вжити необхідних заходів для запобігання подальшим випадкам катування та жорстокого поводження в їхніх рядах. Нарешті, ми закликаємо парламент України привести статтю 127 Кримінального кодексу у повну відповідність до статті 1 Конвенції проти катувань, таким чином закривши існуючі чи потенційні лазівки для безкарності», – додали представники ООН.

26 травня Голосіївський районний суд Києва вирішив взяти під варту без права внесення застави двох поліцейських із Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні й побитті у приміщенні місцевого відділку поліції. До того Державне бюро розслідувань повідомило, що оголосило підозру двом поліцейським. Так, оперуповноваженому інкримінують зґвалтування, вчинене групою осіб. Начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції підозрюють у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував. Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.