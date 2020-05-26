ДБР повідомило підозру двом поліцейським через зґвалтування в Кагарлику

Державне бюро розслідувань повідомило підозру двом поліцейським через зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділенні поліції на Київщині.

Оперуповноваженому інкримінують зґвалтування, вчинене групою осіб. Начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції підозрюють у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством.

Слідчі ДБР підготували клопотання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Прокуратура повідомляла Радіо Свобода, що запобіжний захід мають обрати сьогодні.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.