Запобіжний захід через зґвалтування в Кагарлику мають обрати сьогодні – прокуратура

Запобіжний захід через зґвалтування в Кагарлику мають обрати сьогодні, повідомила прокуратура Київської області в коментарі Радіо Свобода.

У прокуратурі пояснили, що час засідання невідомий, оскільки в Голосіївському районному суді Києва наразі не визначили суддів.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.