Стрілянина в Броварах: поліція відкрила 3 кримінальних провадження

У зв’язку з подіями в Броварах поліція відкрила три кримінальних провадження, повідомляє Головне управління Нацполіції.

«Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство), частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», – повідомляють у відомстві.

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За даними поліції, з 11 затриманих учасників подій двоє місцевих, решта – жителі Вінницької області.

Крім того, за місцем проживання затриманих тривають обшуки, інших ймовірних учасників подій зараз розшукують.​

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками із застосуванням зброї.

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Поліція повідомила про десяток затриманих, якими виявилися «гості» з інших регіонів України. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​

Керівництво МВС назвало наслідком ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.