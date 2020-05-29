У США третю ніч тривали протести після смерті темношкірого через дії білого поліцейського

У США, в місті Міннеаполісі у штаті Міннесота, третю ніч поспіль тривали протести після того, як затриманий білим поліцейським темношкірий мешканець міста помер через дії правоохоронця.

Вони вдерлися 28 травня до однієї з будівель поліції і підпалювали її приміщення, не дослухаючись до закликів працівників заспокоїтися і намагань залагодити расові тертя.

Причиною стали дії поліції під час затримання 25 травня темношкірого на ім’я Джордж Флойд, які потрапили на відеозапис. На ньому видно, як білий працівник поліції протягом кількох хвилин перетискає шию Флойда коліном, а той усе повторює прохання не робити цього, бо він задихається. Пізніше 46-річний Флойд помер у лікарні. Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування, чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні, звільнили. Мер Міннеаполісу закликав до кримінального покарання поліцейського, який давив загиблого коліном.

Також 28 травня губернатор Міннесоти Тім Волц наказав силам Національної гвардії штату допомагати місцевій поліції у стримуванні протестів, які поширилися з Міннеаполісу і в сусіднє місто Сент-Пол, де сталися підпали і пограбування.

Через протести в обох цих містах багато закладів закрилися й прикрили свої вітрини для захисту від юрби, в Міннеаполісі з міркувань безпеки закрита майже вся мережа рейкових і автобусних маршрутів міського транспорту, наразі до 31 травня.

Крім того, пов’язані з цим інцидентом протести поширилися й на місто Денвер у штаті Колорадо – там учасники протестів били вікна автомашин і блокували рух транспорту в центрі міста. Поліція розігнала їх із застосуванням подразливого газу.

За останні роки у США сталася ціла низка випадків, коли неозброєні темношкірі внаслідок дій білих поліцейських при їхньому затриманні помирали.