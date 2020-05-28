У США третю добу тривають протести після смерті темношкірого американця

У місті Міннеаполіс в американському штаті Міннесота третю добу поспіль тривають заворушення після смерті затриманого поліцією темношкірого жителя міста Джорджа Флойда. Демонстрації протесту пройшли і в інших штатах, зокрема в Каліфорнії.

46-річний Флойд помер 25 травня в лікарні, куди був доправлений незабаром після затримання. На відео, поширеному в соцмережах, Флойд лежить у наручниках на землі, а його шия придавлена до землі білим поліцейським. Флойд кілька разів повторює, що йому важко дихати. Точна причина смерті поки не встановлена.

Флойд при затриманні не був озброєний, причиною його затримання була підозра в тому, що він підробив фінансовий документ.

Четверо поліцейських, які затримували Флойда, були звільнені з поліції після того, як ФБР почала розслідування смерті афроамериканця. Притягнути поліцейських до кримінальної відповідальності вимагає також мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей. Дії поліції засудили громадські діячі та політики. Колишній віцепрезидент і ймовірний кандидат у президенти Джо Байден закликав притягнути поліцейських до відповідальності за їхні «обурливі дії».

Заворушення в місті розпочалися увечері у вівторок, 26 травня. Демонстранти зібралися біля будівлі поліцейської дільниці, деякі з них стали закидати поліцію камінням, поліція застосувала сльозогінний газ. Також повідомляють про випадки вандалізму, підпалу магазинів і розграбування.

Міністерство юстиціі США заявило 28 травня, що вважає розслідування загибелі Джорджа Флойда головним пріоритетом

Загибель темношкірих від рук білих поліцейських в останні роки нерідко ставала причиною масових акцій протесту і заворушень. Нинішні події в Міннеаполісі нагадали коментаторам про вбивство Еріка Гарнера в 2014 році в Нью-Йорку. Після цього вбивства активно став діяти рух Black Lives Matters, головною вимогою якого є припинення безконтрольного застосування зброї поліцією проти афроамериканців.