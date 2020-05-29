LIVE | Стрілянина у Броварах, Кагарлик, вбивство Шеремета. Як йдуть справи у Арсена Авакова?

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Учасники програми:
Роман Романюк, журналіст;
Олександра Устінова, народний депутат України («Голос»);
Володимир Мартиненко, голова Громадської ради при МВС, радник міністра внутрішніх справ України;
Денис Ярославський, екскерівник районного управління поліції Києва;
Валентин Гладких, експерт ГО «Слово і Діло».
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