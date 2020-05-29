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29 травня 2020, Київ 14:52
Політика

LIVE | Стрілянина у Броварах, Кагарлик, вбивство Шеремета. Як йдуть справи у Арсена Авакова?

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (л) та президент України Володимир Зеленський (п)

Початок о 14:00

  • Стрілянина у Броварах: подробиці з місця події.
  • Реформа поліції: що і де пішло не так?
  • Трагедія у Кагарлику. Чи привід це для відставки очільника МВС?
  • Справа Шеремета: президент Зеленський чекає на результат від Авакова.
  • «Таємний» підрозділ МВС. Чим він насправді займатиметься?

Учасники програми:

Роман Романюк, журналіст;

Олександра Устінова, народний депутат України («Голос»);

Володимир Мартиненко, голова Громадської ради при МВС, радник міністра внутрішніх справ України;

Денис Ярославський, екскерівник районного управління поліції Києва;

Валентин Гладких, експерт ГО «Слово і Діло».

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