У США заарештований поліцейський, який поставив коліно на шию Джорджа Флойда

У Сполучених Штатах 29 травня був заарештований Дерек Шовін. Саме цей поліцейський 25 травня поставив коліно на шию чорношкірого Джорджа Флойда, який невдовзі після інциденту помер у лікарні.

Шовін був затриманий після триденних акцій протесту у місті Міннеаполіс штату Міннесота. Протести супроводжувалися насильством, зокрема, демонстранти спалили відділок поліції в місті.

Раніше 29 травня президент США Дональд Трамп повідомив про прибуття сил Національної гвардії країни до Міннеаполіса.

В одному з попередніх коментарів Трамп звинуватив керівництво Міннеаполіса в тому, що воно не може взяти ситуацію під контроль. Він написав у твітері, що погромники не поважають пам’ять покійного Джорджа Флойда, і попередив, що «коли починається мародерство – починається стрілянина». Від імені соцмережі під цим записом з’явився коментар, що такий запис порушує правила, але не буде видалений, оскільки становить суспільний інтерес.

У США, в місті Міннеаполісі у штаті Міннесота, четвертий день тривають протести. Зокрема, демонстранти вдерлися 28 травня до однієї з будівель поліції і підпалювали її приміщення, не дослухаючись до закликів працівників заспокоїтися і намагань залагодити расові тертя.

Причиною стали дії поліції під час затримання 25 травня темношкірого на ім’я Джордж Флойд, які потрапили на відеозапис. На ньому видно, як білий працівник поліції протягом кількох хвилин перетискає шию Флойда коліном, а той усе повторює прохання не робити цього, бо він задихається. Пізніше 46-річний Флойд помер у лікарні. Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування, чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні, звільнили. Мер Міннеаполіса закликав до кримінального покарання поліцейського, який давив загиблого коліном.