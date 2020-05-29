Протести у США: Трамп назвав учасників «головорізами», «Твіттер» закрив його допис за «прославляння насильства»

Президент США Дональд Трамп відреагував на протести й заворушення в місті Міннеаполісі, назвавши їхніх учасників «головорізами» в соцмережі «Твіттер», але мережа закрила його допис як такий, що порушує політику щодо прославляння насильства.

Коментуючи протести, що вже три дні й ночі відбувалися в Міннеаполісі у штаті Міннесота після того, як затриманий білим поліцейським темношкірий мешканець міста на ім’я Джордж Флойд помер через дії правоохоронця, Трамп написав: «Ці головорізи (бандити, вбивці, громили – в англійському оригіналі thugs) ганьблять пам’ять Джорджа Флойда, і я цього не допущу. Щойно говорив із губернатором (штату Міннесота) Тімом Волцом і сказав йому, що військові весь час разом із ним. Якщо будуть якісь труднощі, ми візьмемо контроль на себе, але коли почнуть грабувати, то почнуть і стріляти. Дякую!»

Через якийсь час після публікації соцмережа «Твіттер» закрила цей допис від прямого перегляду у стрічці Трампа, хоча не видалила його і зберегла можливість доступу до нього. «Цей твіт порушив правила «Твіттера» щодо прославляння насильства. Проте «Твіттер» визначив, що залишити цей твіт доступним може відповідати громадським інтересам», – мовиться в супровідному тексті, яким закритий первісний допис Трампа.

На цей час (у США зараз ніч) Трамп іще не коментував цей крок соцмережі.

Президент США останніми днями різко критикує «Твіттер» після того, як соцмережа 26 травня вперше вказала на неточну інформацію у двох дописах Трампа і додала до них посилання на реальні факти. У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у втручанні в президентську кампанію, утиску свободи слова і заявив, що не допустить цього, а 28 травня підписав указ, яким зобов’язує органи виконавчої влади вивчити питання про можливість позбавити соцмережі юридичного імунітету – Білий дім назвав цей крок президента «заходом боротьби з онлайн-цензурою».

У Міннеаполісі і ще кількох містах три дні поспіль тривали протести, в перебігу яких учасники вдавалися до насильницьких дій, а поліція до застосування сили і спецзасобів. Причиною стали дії поліції під час затримання 25 травня темношкірого на ім’я Джордж Флойд, які потрапили на відеозапис. На ньому видно, як білий працівник поліції протягом кількох хвилин перетискає шию Флойда коліном, а той усе повторює прохання не робити цього, бо він задихається. Пізніше 46-річний Флойд помер у лікарні.

Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування, чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні, звільнили. Мер Міннеаполісу закликав до кримінального покарання поліцейського, який давив загиблого коліном.

28 травня губернатор Міннесоти Тім Волц наказав силам Національної гвардії штату (силова структура у США, підпорядкована Міністерству оборони) допомагати місцевій поліції у стримуванні протестів.