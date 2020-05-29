Трамп повідомив про прибуття сил Нацгвардії США до Міннеаполіса, де триває протест

Президент США Дональд Трамп повідомив про прибуття сил Національної гвардії країни до міста Міннеаполіса в штаті Міннесота, де після смерті внаслідок дій поліцейських темношкірого Джорджа Флойда тривають протести і заворушення.

«На місце прибула Національна гвардія. Вони є в Міннеаполісі і повністю готові. Джордж Флойд не буде загиблим марно. Поважайте його пам’ять!» – написав Трамп у твітері.

В одному з попередніх коментарів Трамп звинуватив керівництво міста Міннеаполіса в тому, що воно не може взяти ситуацію під контроль, і попередив, що може відправити туди Національну гвардію і армію для приборкання заворушень. Він написав у твітері, що погромники не поважають пам’ять покійного Джорджа Флойда, і попередив, що «коли починається мародерство – починається стрілянина». Від імені соцмережі під цим записом з’явився коментар, що такий запис порушує правила, але не буде видалений, оскільки становить суспільний інтерес.

У США, в місті Міннеаполісі у штаті Міннесота, четвертий день тривають протести. Зокрема, демонстранти вдерлися 28 травня до однієї з будівель поліції і підпалювали її приміщення, не дослухаючись до закликів працівників заспокоїтися і намагань залагодити расові тертя.

Причиною стали дії поліції під час затримання 25 травня темношкірого на ім’я Джордж Флойд, які потрапили на відеозапис. На ньому видно, як білий працівник поліції протягом кількох хвилин перетискає шию Флойда коліном, а той усе повторює прохання не робити цього, бо він задихається. Пізніше 46-річний Флойд помер у лікарні. Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування, чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні, звільнили. Мер Міннеаполіса закликав до кримінального покарання поліцейського, який давив загиблого коліном.