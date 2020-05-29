США: у Міннесоті, де тривають протести, поліція затримувала знімальну групу CNN

Кореспондент CNN Омар Хіменес, затриманий поліцією раніше 29 травня, був відпущений з відділку. Він і двоє його колег, які вели репортажі з міста Міннеаполіс у штаті Міннесота, де тривають демонстрації проти поліцейського свавілля, певний час перебували під вартою. Хіменес, його продюсер Білл Кіркос і фоторепортер Леонел Мендес були затримані близько сьомої годині ранку за місцевим часом під час телетрансляції, яку вели з місця акцій протесту.

Президент телеканалу CNN Джефф Цукер терміново зв’язався з губернатором Міннесоти Тімом Уолцем відразу після арешту журналістів. Уолц вибачився за те, що сталося і заявив, що докладає всіх зусиль для звільнення журналістів. Губернатор назвав арешт репортерської бригади неприпустимим і запевнив CNN, що журналісти мають повне право висвітлювати події.

Президент США Дональд Трамп звинуватив керівництво міста Міннеаполіса в тому, що воно не може взяти ситуацію під контроль, і попередив, що може відправити туди Національну гвардію і армію для приборкання заворушень. Він написав у твітері, що погромники не поважають пам’ять покійного Джорджа Флойда, і попередив, що «коли починається мародерство – починається стрілянина». Від імені соцмережі під цим записом з’явився коментар, що такий запис порушує правила, але не буде видалений, оскільки становить суспільний інтерес.