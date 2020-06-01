Близько 40 міст США запровадили комендантську годину через протести

У США шоста ніч виступів проти соціальної нерівності супроводжувалася заворушеннями і насильством у декількох містах. Демонстранти вимагають суду над чотирма співробітниками поліції за їх роль у загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Вони стверджують, що протестують не тільки проти жорстокого поводження поліції з темношкірими, а й проти системного расизму в США.

Тим часом поліція в багатьох містах намагається забезпечити дотримання нічної комендантської години. Як повідомляє «Голос Америки», приблизно 40 міст, зокрема Лос-Анджелес, Маямі, Детройт, Філадельфія, заборонили вуличні демонстрації після настання темряви.

Мери деяких великих міст запровадили комендантську годину на невизначений час. Губернатори Техасу і Вірджинії ввели надзвичайний стан.

У багатьох містах протести, які носили мирний характер, переросли в підпали і розгром вітрин магазинів. Поліція, озброєна щитами і кийками, намагалася відтіснити лави демонстрантів, розпорошуючи в їхній бік сльозогінний газ і кидаючи шумові гранати.

Поліцейські у Вашингтоні застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб відтіснити натовп із понад тисячі людей, які зібралися в парку Лафайєтт через дорогу від Білого дому. Ліхтарі, які зазвичай підсвічують Білий дім зовні, в цю ніч були погашені.

Як повідомили The New York Times і CNN з посиланням на джерела, президент США Дональд Трамп близько години провів у підземному бункері. Рішення відправити президента і його сім’ю у бункер ухвалила Секретна служба.

Мер Вашингтона Мюрієл Баузер запровадила комендантську годину з вечора неділі до ранку понеділка і закликала Національну гвардію округу Колумбії на допомогу поліції. Війська Національної гвардії також працювали спільно з поліцією Атланти, щоб забезпечити дотримання комендантської години в цьому місті.

Комендантську годину не запроваджували в Нью-Йорку, де вдень 31 травня поліція трималася на відстані від демонстрантів, але вночі були випадки, коли правоохоронці вривалися в натовп, щоб очистити територію і провести арешти, а демонстранти кидали у них різні предмети.

Президент Дональд Трамп заявив, що більшу частину відповідальності за насильство несуть «Антифа й інші радикальні ліві угруповання», і заявив, що його адміністрація внесе антифашистський рух «Антифа» в список терористичних організацій. Тим часом, агентство Reuters зазначає, що число прихильників або членів руху «Антифа» серед учасників протестних акцій залишається невідомим.

За даними Associated Press, за останні два дні по всій країні заарештували близько чотирьох тисяч людей.

Демонстрації почалися 26 травня в Міннеаполісі, де 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

1 червня Шовін має з'явитися в суді в Міннеаполісі. Генеральна прокуратура штату Міннесота візьме на себе керівництво у веденні справи.