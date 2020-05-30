Протести у США після смерті темношкірого через дії білого поліцейського посилилися, до протидії готуються залучити війська

Протести після того, як затриманий білим поліцейським темношкірий підозрюваний помер через дії правоохоронця, посилилися, охопивши за попередні чотири дні акціями протесту, а іноді й насильства і мародерства багато міст країни.

У місті Міннеаполісі в штаті Міннесота, де 25 травня стався інцидент, для цього вперше з часів Другої світової війни був залучений весь особовий склад Національної гвардії штату, а Міністерство оборони США наказало армії підготувати зі свого складу підрозділи військової поліції, які з кількох військових баз мають вирушити в Міннеаполіс на допомогу правоохоронцям.

Як заявив губернатор Міннесоти Тім Волц, застосування Національної гвардії, що є у США органом територіальної оборони з додатковими правоохоронними функціями і функціями цивільної оборони, необхідне, бо протестами проти смерті затриманого зловживають сторонні: на його думку, принаймні в частині насильства в Міннеаполісі винна суворо координована група приїжджих агітаторів, а також деякі групи, що виступають із позицій вищості білої раси, і наркокартелі. За його словами, він очікує, що протести найближчої ночі будуть найбільш насильницькими з усіх дотепер.

Раніше в місті дислокували близько 500 бійців Національної гвардії. Сили правоохоронців застосовували подразливий газ, щоб не допустити нових руйнувань, підпалів і мародерств, які тривали в місті вже чотири доби.

Сили Національної гвардії були дислоковані в ніч на 30 травня і в столиці США Вашингтоні після того, як там агресивна юрба збиралася біля Білого дому і декламувала лайки на адресу президента Дональда Трампа. Білий дім був узятий у захисний периметр після сутичок демонстрантів із поліцією, а сотні людей у сусідньому парку вигукували «нема справедливості – нема миру» чи «життя чорних важливі».

Після нічних сутичок Трамп заявив 30 травня, що спостерігав за перебігом подій, і, за його словами, якби демонстранти перебралися через огорожу Білого дому, «їх зустріли б найлютіші собаки і найстрашніша зброя, яку я будь-коли бачив».

Також уранці 30 травня губернатор штату Джорджія оголосив надзвичайний стан, що дає йому змогу використовувати сили Національної гвардії його штату. Напередодні в цьому штаті, в місті Атланті демонстранти підпалили поліційне авто і пішли ходою на будівлю телеканалу CNN, яку почали закидати різними предметами; поліція забарикадували входи, щоб не впустити учасників протесту всередину.

Демонстрації, перекривання шляхів, підпали і грабування, а у відповідь затримання десятків чи й сотень нападників поліцією ставалися і в низці інших міст США.

Дональд Трамп заявляв, що говорив із родиною загиблого і висловив їй жаль із приводу того, що сталося. Він також попросив Міністерство юстиції США прискорити розслідування смерті затриманого.

Причиною стали дії поліції під час затримання 25 травня темношкірого на ім’я Джордж Флойд, які потрапили на відеозапис. На ньому видно, як білий працівник поліції протягом кількох хвилин перетискає шию Флойда коліном, а той усе повторює прохання не робити цього, бо він задихається. Пізніше 46-річний Флойд помер у лікарні. Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування, трьох поліцейських, які брали участь у затриманні, звільнили, а того поліцейського, який давив загиблого коліном, узяли під варту і обвинуватили в неумисному вбивстві.