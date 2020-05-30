США: протести через вбивство поліцією темношкірого чоловіка переросли в насильство 

У США ширяться протести, причиною яких стала смерть під час арешту темношкірого жителя Міннеаполіса (штат Міннесота) Джорджа Флойда. У багатьох випадках акції набули насильницького характеру.

Протестувальники блокували вулиці і вигукували «Життя чорних має значення» під час демонстрацій 29 травня у кількох американських містах.

Війська Національної гвардії перебували в режимі готовності у Вашингтоні, округ Колумбія, у ніч на 30 травня після того, як розлючені демонстранти зібралися біля Білого дому й скандувала гасла проти президента Дональда Трампа.

Тим часом, пізно ввечері в центрі Детройта 19-річний чоловік загинув, коли невідомий на автомобілі вистрелив у натовп протестувальників. Перед цим був шпиталізований командир поліції в Детройті. Це сталося після того, як в нього влучили каменем.

Протестувальники в Атланті, штат Джорджія, підпалили поліцейську машину і пройшли маршем до штаб-квартири CNN і кидали різні предмети у будівлю. Співробітники поліції сформували барикаду, щоб завадити протестувальникам зайти всередину.

У ніч на 30 травня губернатор Джорджії оголосив надзвичайний стан, щоб задіяти війська Національної гвардії штату.

Мітингувальники в Портленді, штат Орегон, зайшли в штаб-квартиру поліції ввечері 29 травня і, за даними влади, спричинили пожежу всередині.

Поліцейський автомобіль, а також міський автобус підпалили біля штаб-квартири поліції в місті Річмонд, штат Вірджинія.

Дороги були заблоковані в Г’юстоні, штат Техас, і Сан-Хосе, Каліфорнія.

Близько 500 військовослужбовців Національної гвардії дислоковані в Міннеаполісі, де силовики застосували сльозогінний газ, намагаючись зупинити подальші заворушення після чотирьох днів підпалів і грабежів.

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, в ході захоплення тиснув коліном на його шию й ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому висунули звинувачення у вбивстві.

Президент США Дональд Трамп заявив, що спілкувався з сім’єю Флойда і висловив співчуття. Він також закликав Міністерство юстиції прискорити розслідування смерті Флойда.

«Сім’я Джорджа має право на справедливість, а люди Міннесоти мають право жити в безпеці», – сказав Трамп.

В одному з попередніх коментарів Трамп звинуватив керівництво Міннеаполіса в тому, що воно не може взяти ситуацію під контроль. Він написав у твітері, що погромники не поважають пам’ять покійного Джорджа Флойда, і попередив, що «коли починається мародерство – починається стрілянина». Від імені соцмережі під цим записом з’явився коментар, що такий запис порушує правила, але не буде видалений, оскільки становить суспільний інтерес.

Після критики через цей твіт Трамп дещо пом'якшив висловлювання. Він заявив, що розуміє, чому смерть афроамериканця, заарештованого поліцією, стала причиною загальнонаціональних протестів, але додав, що їм не можна дозволити перетворюватися в «злочинну анархію».