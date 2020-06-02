Трамп пригрозив увести війська в охоплені протестами американські міста – відеосюжет

Протести, спровоковані жорстокістю поліції, із кожним днем охоплюють все більше міст США. Переважна більшість акцій мають мирний характер, а подекуди співробітники правоохоронних органів самі приєднуються до демонстрантів. Проте у деяких містах сталися акти вандалізму, підпали автівок та погроми. Сутички з поліцією точаться у Вашингтоні, Нью-Йорку та інших мегаполісах. Тисячі людей затримано, є загиблі. Дональд Трамп закликає губернаторів діяти жорсткіше. Президент США пригрозив направити військових в охоплені протестами міста. (Відео Reuters)