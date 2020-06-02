Байден обіцяє «вилікувати расові рани» в США у разі обрання президентом

У своєму першому за кілька тижнів публічному зверненні колишній віцепрезидент США Джо Байден пообіцяв не «розпалювати полум’я ненависті» та «вилікувати расові рани, які давно мучили» Сполучені Штати в разі обрання президентом на виборах у листопаді 2020 року.

Імовірний опонент чинного президента Дональда Трампа виступив у мерії Філадельфії 2 червня, коментуючи громадянські протести і заворушення у США після смерті чорношкірого Джорджа Флойда під час арешту в Міннеаполісі 25 травня.

Демонстрації в Сполучених Штатах були переважно мирними, але в деяких містах поліція застосувала силу проти журналістів і протестувальників, щонайменше в п’яти випадках поліцейські застосували зброю. У багатьох містах США нині встановлено комендантські години.

1 червня поліція силою витіснила мирних протестувальників біля Білого дому, щоб президент Дональд Трамп міг пройти до сусідньої церкви та коротко позувати з Біблією. Церква зазнала пошкоджень під час протестів попереднього дня.

«Цей президент сьогодні є частиною проблеми і активізує її», – заявив Байден.

Трамп попередив, що надішле військових до штатів, які відмовляться діяти жорстко проти учасників заворушень. Погроза Трампа надіслати Національну гвардію в достатній кількості для «домінування на вулицях» викликала гостру дискусію як у США, так і за кордоном щодо того, чи має право президент вдаватися до таких дій.

Трамп 1 червня заявив, що може звернутися до закону про повстання 1807 року, щоб розмістити американські війська для приборкання насильства та грабежів. Закон дозволяє таке розгортання у разі критичної потреби. Попередні випадки використання військ США на американській землі мали на меті допомогу американцям у надзвичайних ситуаціях, таких як стихійні лиха, і відбувалися лише в координації з посадовими особами штатів та муніципалітетів.

Закон про повстання під час протестів востаннє застосовувався в 1992 році, коли виправдання чотирьох поліцейських Лос-Анджелеса в побитті чорношкірого Родні Кінга призвело до заворушень.

Трамп назвав смерть Флойда «серйозною трагедією», але підкреслив, що його адміністрація не терпітиме демонстрацій, які переростають у масове насильство. Він сказав, що голоси людей, які мирно протестують проти смерті Флойда не має заглушувати розлючений натовп.

Темношкірий американець Джордж Флойд, смерть якого викликала масові протести, помер від асфіксії, показав розтин, проведений на замовлення сім’ї загиблого. Майкл Баден, один з лікарів, які проводили розтин, заявив журналістам 1 червня, що Флойд помер від того, що на його шию і спину тиснув поліцейський.