США: повторний розтин показав, що Джордж Флойд помер від асфіксії

Темношкірий американець Джордж Флойд, смерть якого викликала масові протести, помер від асфіксії, показав розтин, проведений на замовлення сім’ї загиблого.

Майкл Баден, один з лікарів, які проводили розтин, заявив журналістам 1 червня, що Флойд помер від того, що на його шию і спину тиснув поліцейський.

Ці висновки відрізняються від тих, що були зроблені після попереднього розтину, проведеного окружним судмедекспертом. Він не знайшов нічого, «що підтвердило б діагноз травматичної асфіксії або задушення».

26 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести по всій країні.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

Сім'я Флойд і їх адвокати заявляють, що обвинувачення має бути змінене на вбивство першого ступеня і мають бути висунуті звинувачення трьом іншим поліцейським.