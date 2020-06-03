США: міністр оборони закликав війська залишатися «аполітичними» під час протестів

Міністр оборони США Марк Еспер у своєму листі від 2 червня закликав війська залишатися «аполітичними в ці турбулентні дні» та заявив, що Пентагон хоче захистити право громадян на протест та мирні зібрання.

Водночас напередодні Еспер вжив словосполучення «бойовий простір», щоб описати місця проведення протестів. Через це його піддали критиці. Зокрема, генерал у відставці Мартін Демпсі написав у Twitter: «Америка – не поле битви. Наші співвітчизники – не вороги».

Тим часом протестувальники залишаються на вулицях американських міст.

У Нью-Йорку, де Трамп раніше закликав владу використати Нацгвардію, щоб впоратися з «покидьками та невдахами» після кількох ночей грабежів та псування майна, протестувальники залишилися на вулицях після комендантської години. Поліція повідомила про арешти. Крім того, є повідомлення про грабежі й безпорядки.

У Вашингтоні на вулиці вивели військову техніку, солдатів та поліцію. Деякі протестувальники залишилися після початку комендатнтської години, хоча їх було менше, ніж у попередні дні.

25 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести по всій країні.

Поліцію викликав власник магазину, який заявив, що Флойд розплатився фальшивою банкнотою.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

Сім'я Флойд і їх адвокати заявляють, що обвинувачення має бути змінене на вбивство першого ступеня і мають бути висунуті звинувачення трьом іншим поліцейським. За даними повторного розтину лікарів, чоловік помер від асфіксії після того, як на його шию та спину тиснув поліцейський.