Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину – Шмигаль

З 1 червня Україна переходить до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Упродовж останніх двох тижнів ми спостерігаємо приблизно однакову кількість нових захворілих та видужалих по країні. Епідемічна ситуація в більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення», – зазначив очільник уряду.

Він додав, що рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС.

В Україні станом на ранок 1 червня зафіксовано 24 012 випадків інфікування коронавірусом, померли 718 людей, одужали 9 690.