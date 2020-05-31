Українських розробок вакцини від коронавірусу немає – Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я України – головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що в Україні немає розробок вакцини від коронавірусу.

«Ми зверталися до Академії медичних наук, до Академії наук з питанням того, чи можна в Україні надіятися на розробку вакцини. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини», – зазначив міністр.

Він додав, що у світі працюють над близько 70 розробками вакцин.

«І від моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців. Ми розуміємо, що маємо п’ятий місяць циркуляції збудника в нашій популяції, тому вакцину очікувати варто, але не варто очікувати її ось-ось, дуже швидко. Хоча деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень», – наголосив Ляшко.

Нині в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

В Україні станом на ранок 31 травня зафіксовано 23 672 випадки інфікування коронавірусом, померли 708 людей, одужали 9 538.