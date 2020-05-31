МОЗ: робоча група перегляне протокол лікування препаратом «Гідроксихлорохін» з урахуванням нових рекомендацій ВООЗ

В Україні збирається робоча група, яка перегляне протокол лікування препаратом «Гідроксихлорохін» з урахуванням нових рекомендацій ВООЗ. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

При цьому він сказав, що рішення про виключення цього препарату зі списку рекомендованих ухвалюють «інфекціоністи і клініцисти, які безпосередньо володіють ситуацією і дивляться на динаміку розвитку, дивляться на побічні властивості препарату».

«І є Державний експертний центр, який збирає і моніторить всі побічні дії препаратів, які сьогодні використовуються на території України», – додав Ляшко.

За його словами, на сьогоднішній день рішення щодо використання препарату ухвалює лікар у кожному конкретному випадку.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я тимчасово припинила клінічні випробування гідроксихлорохіну і хлорохіну як ліків від коронавірусу.

Минулого місяця Адміністрація з контролю продуктів та ліків США (FDA) застерегла експертів з охорони здоров’я від застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 поза межами лікарняних умов та досліджень через ймовірність смертельних наслідків.

Гідроксихлорохін зазвичай прописують для лікування малярії, а також хворих на ревматоїдний атрит та вовчак.