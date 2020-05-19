Трамп вживає ліки від малярії для профілактики коронавірусної інфекції

Президент США Дональд Трамп 18 травня оголосив, що він вживає препарат від малярії як профілактичний засіб від коронавірусної інфекції. У квітні Федеральне управління з контролю за безпекою продуктів харчування і медичних препаратів попередило, що ці ліки можуть застосовуватися тільки для хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні під наглядом лікарів.

Під час пресбрифінгу президент Трамп повідомив, що він вже більше тижня вживає гідроксихлорохін і добавки, які містять цинк. За словами президента, його особистий лікар не рекомендує цей препарат, але він попросив лікаря Білого дому виписати йому рецепт. «Я почав його вживати, оскільки вважаю, що це хороший засіб», – пояснив Трамп. Згідно з офіційною заявою лікаря Білого дому Шона Конлі, після численних обговорень переваг і недоліків препарату з президентом вони вирішили, що «потенційні вигоди переважають відносний ризик».

Президент Трамп неодноразово говорив про цей препарат як про ефективний засіб від COVID-19, хоча його ефективність не була підтверджена експериментально. «Немає жодних свідчень, що гідроксихлорохін запобігає або виліковує COVID-19. Попередні результати досліджень не виглядають обнадійливими», – розповів агенції Associated Press президент Американської медичної асоціації Петріс Гарріс. Водночас застосування препарату може викликати небезпечні, потенційно фатальні побічні ефекти, включно із серцевою аритмією.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що вона би прагнула, щоб «наш президент не вживав препарати, не схвалені вченими, особливо з огляду на його вік і його, скажімо так, вагову категорію».

На початку травня у двох співробітників Білого дому був виявлений коронавірус, що викликає COVID-19. Відтоді в офісі президента США запроваджені часткові заходи ізоляції з метою запобігти можливості зараження президента і віцепрезидента. Співробітників адміністрації, що працюють у Білому домі, зобов’язали носити медичні маски, а президент, віцепрезидент і їхні найближчі помічники щодня тестуються на наявність коронавірусу.