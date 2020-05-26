Вірусологи оцінили американські британські та китайські вакцини проти коронавірусу

Відразу кілька компаній заявили про перші позитивні результати у тестуванні вакцини проти нового коронавірусу. Зокрема, це:

американська «Модерна» у партнерстві із Національним інститутом здоров’я США,

Оксфордський університет, який працює із фармацевтичною компанією AstraZeneca,

китайська CanSino Biologics.

Що це означає для людства, нажаханого COVID-19? І як вакцини можуть допомагати людині отримати імунітет від вірусу, який постійно мутує? Про це Голос Америки запитав американських вчених-вірусологів.

Лабораторія Брендона Декоські у Канзаському університеті вивчає імунну відповідь людини на вакцини та віруси. Розроблені ними підходи дозволяють пришвидшити розробку вакцин та ліків.

Професор Декоські каже, що у розробці вакцин проти нового коронавірусу використовують як традиційні принципи, так й зовсім нові.

Зокрема новаторський спосіб застосовує компанія «Модерна», яка раніше повідомила, що в учасників тестування її вакцини (mRNA-1273) організм почав виробляти антитіла до цього вірусу на такому ж або вищому рівні, ніж в людей, які одужали від COVID-19.

«Один із трьох типів звичайних вакцин використовує ослаблений штам вірусу, як у випадку вакцин проти жовтої лихоманки чи проти деяких типів грипу, і вони вже містять білок вірусу. Вакцини на основі РНК вірусу - інші, тому що це організм людини продукує білок, який зазвичай робить вірус. І вже потім стається імунна відповідь», – пояснює вчений-вірусолог Декоські.

Новий, відмінний принцип використовує й група дослідників Інституту Дженнера Оксфордського університету, які раніше повідомили про обнадійливі результати та перехід до широкомасштабного тестування своєї вакцини.

«Вони використовують аденовірус, один із вірусів, який, інколи, викликає симптоми застуди, і підсаджують туди білок із коронавірусу SARS-COV-2. Модифікують вірус таким чином, що він не викликав хворобу, але мав протеїн від SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19. Тобто вони використовують зовсім інший вірус, але з компонентом, який спричиняє імунну відповідь. І найважливіше, що це, сподіваюся, безпечно», –пояснює колишній виконувач обов’язків головного лікаря США, декан Факультету охорони здоров’я Мерилендського Університету Борис Лушняк.

Китай заявив. що їхні вчені завершили перший етап випробувань вакцини проти COVID-19. За словами дослідників, ці тести показали безпечність препарату і його здатність викликати імунну відповідь організму людини на вірус.

У статті, опублікованій 25 травня на сайті медичного журналу The Lancet, китайські вчені повідомляють, що після закінчення 28 днів відкритих випробувань за участю 108 здорових дорослих людей були отримані «багатообіцяючі результати».

Остаточні підсумки будуть через півроку, а подальші дослідження мають на меті встановити ефективність імунної відповіді, що викликається вакциною.

«Ці результати знаменують важливу віху. Випробування показали, що одна доза нової векторної вакцини проти COVID-19 на основі аденовірусу 5-го типу Ad5-nCoV за 14 днів виробляє специфічні антитіла і Т-клітини, що робить дану вакцину потенційним кандидатом для подальших досліджень», – заявила відповідальна за випробування професор Чень Вей з інституту біотехнологій в Пекіні.

Мутація вірусу і вакцини

Американські вірусологи кажуть, що мутації вірусу, на щастя, не є настільки значними, як побоювалися раніше. Це означає, що вакцини, які розробляються, мають бути дієвими як проти тих мутацій, що існують сьогодні так і проти майбутніх мутацій.

«Цей вірус мутує, але, не настільки, як, наприклад, грип. Сподіваємось, вакцина проти SARS-CoV-2 буде ефективною щонайменше кілька сезонів, перш ніж її потрібно буде змінити», – вважає Декоські.

У той же час, попереджають вчені, до заяв компаній про успіхи тестування треба ставитися обережно. Навіть лідери у розробці вакцини наразі завершили лише першу фазу тестування – на безпеку вакцини.

«Ми зможемо зробити висновки, коли отримуємо дані тестування у фазах 2 і 3, коли тестується ефективність. Наскільки вона захищає? Чи послаблює захворювання чи повністю захищає від зараження?», – каже Декоські.

Ефективність вакцин

Навіть дієва вакцина, пояснюють вірусологи, може мати різний ступінь ефективності.

«Якщо є вакцина, яка може повністю придушити інфекцію, вона буде ефективнішою для досягнення імунітету серед населення ніж вакцина, яка може зменшити симптоми, але не блокувати інфекцію».

Сама по собі імунна відповідь організму на вакцину, пояснює Лушняк, ще не означає, що вакцина є дієвою.

«Одна річ сказати, що це викликає імунну відповідь, – і це те, що ми бачимо із початковими результатами вакцин від «Модерни» і Оксфорду, -–що наш організм реагує і виробляє антитіла, які борються з цим вірусом. Чого ми не знаємо – і це буде частиною наступних досліджень –що це насправді означає? Лише тому, що організм виробляє антитіла, чи це справді захищає від COVID-19?»

Директор Інституту Дженнера Оксфордського Університету Адам Гілл заявляє, цитує його слова британська преса, що вони сьогодні мають лише 50%-вий шанс на успіх їхньої вакцини через зниження рівня інфекцій у Великобританії, через що їм тепер важко виміряти її ефективність.

Але при цьому компанія-виробник AstraZeneca повідомляє про досягнення домовленості із Міністерством охорони здоров’я США про інвестування понад мільярда доларів у розробку та виробництво вакцини Оксфордського університету та про співпрацю з міжнародними організаціями та урядами для її розповсюдження.

Борис Лушняк пояснює, що це ризик, але уникнути його за цих обставин важко.

«Спочатку треба розробити вакцину чи кілька вакцин. Наступна проблема, як пришвидшити виробництво? Треба або переоснащувати існуючі заводи, або будувати нові, щоб виробляти достатню кількість вакцин для поширення у світі. Було б ідеально, якби ми мали кілька вакцин від різних виробників та інвесторів. І тут є величезні ризики, адже це препарат, який може не спрацювати».

Наразі розробляються десятки вакцин навколо світу, лише близько десяти із них зарах перебувають на стадії клінічних тестувань.

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