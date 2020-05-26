Друга хвиля коронавірусу: на якому етапі світ зараз і коли очікувати «нового піку»?

У той час, як деякі держави світу продовжують послаблювати умови карантину та навіть планують відкривати туристичний сезон, у ВООЗ попереджають про можливий «новий пік» захворюваності на COVID-19 у разі занадто ранніх скасувань карантинів.

Якщо держави, в яких нині кількість випадків коронавірусної інфекції COVID-19 зменшується, занадто рано скасують заходи, запроваджені для стримування вірусу, вони можуть зіткнутися з «негайним новим піком» захворюваності, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

На якому етапі світ зараз?

Керівник відділу з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян заявив, що наразі світ перебуває у середині першої хвилі пандемії коронавірусу. Він додав, що у той час, як кількість випадків знижується у багатьох країнах, у Центральній і Південній Америці, в Південній Азії й Африці ця кількість продовжує зростати.

Раян пояснив, що епідемії часто проходять хвилями, тобто спалахи можуть повернутися пізніше цього року там, де перша хвиля вже вщухла.

Станом на 25 травня, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 5,4 мільйона захворілих на COVID-19: 345 тисяч людей померли, майже 2,2 мільйона – одужали.

Коли саме чекати другої хвилі?

Чиновники сфери охорони здоров’я здебільшого погоджуються: другої хвилі коронавірусу уникнути навряд чи вдасться.

Більшість експертів попереджають, що питання другої хвилі не в тому, чи вона станеться взагалі, а в тому, коли вона станеться

«Більшість експертів попереджають, що питання другої хвилі не в тому, чи вона станеться взагалі, а в тому, коли вона станеться», – пише європейське видання Euractive.

«Враховуючи характеристики вірусу, враховуючи те, що зараз відбувається у різних країнах, з точки зору імунітету населення, і це зовсім не захопливі [показники] – між 2% і 14% [людей мають імунітет], що залишає ще від 85% до 90% населення чутливими до вірусу, який все ще серед нас, і він циркулює набагато активніше з січня і лютого ... Я не хочу малювати картину судного дня, але думаю, що ми повинні бути реалістичними: зараз не час для того, щоб повністю розслаблятися», – сказала виданню The Guardian Андреа Аммон, директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

«Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на COVID-19 та ще одна – сезонного грипу та кору», – сказав нещодавно в інтерв’ю британському виданню The Independent директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Що робити?

А поки держави мають час як слід підготуватися до нового спалаху, переконані експерти й чиновники охорони здоров’я.

«Ми повинні усвідомлювати той факт, що рівень захворюваності може зрости в будь-який час. Ми не можемо робити припущення, що через те, що хвороба йде на спад зараз, що вона продовжуватиме йти на спад, і ми маємо кілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо отримати другий пік цієї хвилі», – вважає чиновник ВООЗ Майк Раян.

Зараз «час підготовки, а не святкувань», – заявив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге. Він наголосив, що зменшення кількості випадків інфікування COVID-19 у таких країнах, як Велика Британія, Франція та Італія, не говорить про кінець пандемії.

Як вплине на пандемію літній сезон?

На тлі зменшення кількості випадків інфікування на коронавірус Європа продовжує послаблювати умови карантину. Деякі держави почали відкривати кордони, інші навіть заявили про готовність до туристичного сезону.

Наприклад, Латвія, Литва та Естонія вже відкрили кордони між собою 15 травня. Італія збирається відкрити свої кордони з 3 червня. 15 червня Австрія і Чехія усунуть контроль, крім вибіркового, на кордонах з усіма своїми сусідами, крім Польщі. Німеччина вже відкрила кордон із Люксембургом і з 15 червня має намір зробити те саме щодо Франції, Швейцарії та Чехії. Греція планує відкрити туристичний сезон з 15 червня.

У багатьох експертів туристичний сезон та послаблення карантинних обмежень викликають занепокоєння щодо відновлення спалаху коронавірусу там, де він вже йде на спад.

На тлі підготовок до початку туристичних сезонів у Європі два провідні німецькі лікарі 24 травня попередили, що масовий рух людей може сприяти другій хвилі пандемії коронавірусу, пише Deutsche Welle.

Макс Гераедс, лікар і дослідник охорони здоров'я в Марбурзькому університеті, заявив агентству dpa, що великі скупчення людей можуть призвести до «чергового різкого зростання» кількості інфікованих.

«Якщо ви один йдете по пляжу, де б у світі це не було, то, звичайно, нічого не буде, – цитує його Deutsche Welle. – Але коли ви заходите в бар, де багато людей, це вже може мати неприємні результати». На думку експерта, саме туристичний сезон може сприяти другій хвилі.

Скільки це ще триватиме?

Аммон вважає, що боротьба з коронавірусом триватиме ще довго: «Я не знаю, чи це назавжди, але я не думаю, що вірус зникне дуже швидко. Здається, він дуже добре пристосований до людини», – сказала вона в інтерв’ю The Guardian.

Здебільшого експерти погоджуються: повного повернення до «нормального» життя можна очікувати вже після появи вакцини від коронавірусу.