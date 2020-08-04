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04 серпня 2020, Київ 20:24
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У країнах Балтії не вистачає сезонних робітників на тлі пандемії коронавірусу – відео

У країнах Балтії не вистачає сезонних робітників на тлі пандемії коронавірусу – відео
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У країнах Балтії не вистачає сезонних робітників на тлі пандемії коронавірусу – відео

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У країнах Балтії пандемія та закриття кордонів серйозно вплинули на сільське господарство і будівництво. У Латвії, Литві та Естонії не вистачає сезонних робітників – приїжджих з Узбекистану, України та Білорусі. Латвійські фермери вимагають від уряду пом'якшення – щоб іноземні працівники змогли в'їжджати до країни. (Відео телеканалу «Настоящее Время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Марія Андрєєва і Данило Жлінський)

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