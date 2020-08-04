У країнах Балтії пандемія та закриття кордонів серйозно вплинули на сільське господарство і будівництво. У Латвії, Литві та Естонії не вистачає сезонних робітників – приїжджих з Узбекистану, України та Білорусі. Латвійські фермери вимагають від уряду пом'якшення – щоб іноземні працівники змогли в'їжджати до країни. (Відео телеканалу «Настоящее Время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Марія Андрєєва і Данило Жлінський)