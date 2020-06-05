ЄС закликає повністю й узгоджено відкрити внутрішні кордони до кінця червня 

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, закликає усі 27 країн організації до кінця червня скасувати перевірки на кордонах всередині Євросоюзу, які були запроваджені для протидії COVID-19.

Заклик пролунав напередодні відеонаради міністрів внутрішніх справ ЄС у п’ятницю, 5 червня.

Про плани скасування обмежень на зовнішніх кордонах Євросоюзу зараз ще не йдеться.

«Ми підходимо до стадії, коли треба скасувати всі обмеження і перевірки на внутрішніх кордонах», – сказала комісар ЄС з внутрішніх справ Ільва Йоганссон в інтерв’ю телеканалу «Євроньюз».

За її словами, ситуація з коронавірусом у Європі «швидко покращується», до кінця місяця внутрішні кордони ЄС треба знову дозволити перетинати вільно.

Деякі європейські країни вже почали полегшувати обмеження на кордонах і багато з них, зокрема Німеччина та Франція, раніше оголосили, що скасують перевірки 15 червня, але, наприклад, Італія зробила це вже цього тижня. Литва, Латвія і Естонія відкрили кордони між собою з 15 травня.

Європейські ЗМІ скаржаться, що неузгодженість процесу відкриття кордонів плутає людей.

Свободу пересування людей у Західній Європі вважають одним з досягнень європейської інтеграції.

Безперешкодного перетину кордонів також вимагають підприємства і особливо туристична галузь, яка сподівається врятувати рештки цього літнього сезону.