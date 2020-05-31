«Українці для нас незамінні» – Чехія може залишитися без врожаю через відсутність заробітчан

Чеські фермери б’ють на сполох – без українських заробітчан чимало врожаю може пропасти, бо ж на полях нікому працювати. І хоч Чехія поновила видачу короткострокових робочих віз і консульства знову запрацювали у Києві та Львові, дістатися заробітчанам до країни нині вкрай важко. Радіо Свобода відвідало декілька чеських ферм аби дізнатися, наскільки серйозними можуть бути наслідки у разі, якщо українська робоча сила не приїде найближчим часом.

Місто Брно у 200 кілометрах на південний схід від чеської столиці. Дві години автівкою і ви вже в столиці південної Моравії. Трасу до міста за словами самих чехів ремонтують по кілька разів на рік. Швидкість невелика тому можна добре розгледіти нескінченні поля. Пшениця, перець, огірки і це при тому, що Чехія лише на 30 % забезпечує себе овочами. Та от кого складно було побачити на цих полях так це працівників.

Чехи не хочуть працювати в полях. Їх сюди й палицею не затягнеш

– Добрий день!

– Вітаю! Я бачу лише кілька десятків працівників ось там на обрії. Це українці?

– Так, там є кілька українців. А ще філіппінці та румуни. Чехи не хочуть працювати в полях. Їх сюди й палицею не заженеш.

Ми тиснемо руки – послаблення карантину в Чехії повертає старі звички. Томаш Зоуфалий – директор однієї з агрофірм поблизу Брно. Він у цьому бізнесі з початку 90-х. Ще з тих часів віддає перевагу робочій силі з України.

У сфері землеробства ми використовуємо робочу силу з України

«У сфері землеробства ми використовуємо робочу силу з України. Нам здається, що для цієї роботи вони підходять найбільше. Ми їхньою роботою зазвичай задоволені. Працьовиті люди», – розповідає Томаш.

На полі, біля якого ми записуємо інтерв’ю, росте 30 гектарів білого перцю, кавунів та огірків. І в цей період, за словами Томаша, на ньому вже має працювати близько 300 людей і так на кожному з полів. У травні, як і зазвичай, він чекав на сотні заробітчан з України, які вже по кілька років приїздили до нього на сезонну роботу.

Однак втрутився коронавірус – на початку березня закрилися кордони, в Україні ж припинили роботу візові центри. Тож аби хоч якось розпочати роботу, шукали працівників деінде.

«Ми розуміли, що дива не станеться і потрібно шукати робочу силу. Ми заохотили людей, теж українців, які лишились без роботи, наприклад, в автомобільній галузі. Так само лишились і ті, у кого є довгостроковий робочий дозвіл і їм не потрібно було повертатися до України», – продовжує голова агрофірми.

Однак на полі Томаша вже працює кілька заробітчан, які приїхали до Чехії щойно відкрилися кордони для тих, хто має довгострокову візу. З одним із таких робітників вдалося поспілкуватися і Радіо Свободі. Чоловік в’їхав до Чехії авто транзитом через Угорщину та Австрію. Відбув, за його словами, 2 тижні на самоізоляції і вийшов на роботу.

«У мене віза на два роки. Я тут працюю вже 9-й сезон, а живу в Україні. Потрібні гроші. Вдома будуємо будинки, працюємо закордоном аби заробити. Тут добре платять. Коли трохи послабили закриття кордону тут у Чехії, то ми відразу в машину і поїхали», – розповідає Василь з Івано-Франківщини.

Однак недостатньо, каже голова підприємства Томаш. Від наслідків локдауну підприємство вже втратило понад 8 мільйонів доларів. Що буде, якщо до цього ще й не приїдуть українці, він не хоче навіть думати.

Якщо українці не повернуться – це буде просто катастрофа для нас

«Якщо українці не повернуться – це буде просто катастрофа для нас. Це означатиме, що ми не зберемо наші овочі. Чехія і так лише на 30% самостійна у виробництві овочів. Для нас працівники з України просто життєво необхідні. Якщо вони до нас вчасно не повернуться вважайте, що сезон для нас цього року передчасно завершився, ми просто опинимося банкротами», – сказав Томаш Зоуфалий.

Дорогою з Брно навідуємося на ще одне підприємство вже поблизу Праги. Тут робота кипить повним ходом. Кілька бригад вже збирають врожай капусти. Працюють переважно українці.

«Нас пан Покорний попросив чи ми можемо тут лишитися та закінчити замовлення для магазинів. Він до нас гарно ставиться, тому ми погодилися йому допомогти», – розповіла одна з робітниць Марія Фортій-Новотна.

Павел Покорний – голова одного з найбільших овочевих підприємств у Чехії. Товар поставляє напряму до найпопулярніших супермаркетів Праги. Каже після оголошення надзвичайного стану не мав іншого вибору як просити українців, які встигли приїхати ще до закриття кордонів, не повертатися додому.

Залежність від української робочої сили вмить може поставити цілі виробництва на коліна

«Ситуація із коронавірусом показала нам, що залежність від української робочої сили вмить може поставити цілі виробництва на коліна. Якби я не попросив своїх робітників лишитись, сезон можна було б достроково завершувати», – розпоів Радіо Свобода директор підприємства Павел Покорний.

Про проблему добре знають і у міністерстві сільського господарства Чехії. Лише за офіційною статистикою щороку на сезонні роботи до країни приїздить близько 20 тисяч заробітчан і більшість з України.

Чи є ким замінити українських заробітчан у Чехії?

У Чехії намагалися знайти альтернативну силу – залучали студентів профільних університетів та тих людей, які через наслідки пандемії лишилися без роботи.

«Ця криза показала наскільки українці є незамінними у чеському сільському господарстві. І не тільки в Чехії але й в інших європейських країнах. Ніхто не був до цього готовим. Ми вже обдумуємо стратегію пошуку альтернативної робочої сили на майбутнє, аби бути частково застрахованими від подібних історій», – сказав у інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра сільського господарства Чехії Їржі Шир.

Чеські урядники проводять консультації і з посольством України в Чехії. Разом навіть планували відправити за українцями спец-чартер, як це зробили у кількох країнах ЄС. Однак згодом передумали, адже українці потроху почали приїздити автошляхами.

«Транзитом через Угорщину і Австрію мікроавтобусами такі працівники, не в кількості тисяч, звичайно. Але в кількості десятків вони приїздять», – розповів посол України в Чехії Євген Перебийніс.

З пом’якшенням карантину, Чехія вже відкрила кордони для сезонних працівників з країн поза межами ЄС. Консульства у Львові та Києві відновили видачу короткострокових робочих віз. Після перетину кордону треба пройти двотижневий карантин або показати довідку про негативний тест на ковід-19. Чимало чеських працедавців готові сплачувати за тест, аби лише – повернути сезонних робітників.

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