Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 червня 2020, Київ 09:30
Відео

Чергове послаблення карантину – як заробляти малому бізнесу у Франції під час пандемії?

Чергове послаблення карантину – як заробляти малому бізнесу у Франції під час пандемії?
Embed
Чергове послаблення карантину – як заробляти малому бізнесу у Франції під час пандемії?

No media source currently available

0:00 0:03:32 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Франція послаблює карантин і відкриває ресторани та літні майданчики. Ресторатори майже вдвічі зменшують кількість місць у своїх закладах через обов'язкову дистанцію між столиками у 1 метр. Україна ж, попри значно меншу кількість випадків захворюваності, не може дозволити ресторанам відкритись повністю. Працюють лише літні тераси. Ще раніше у Франції відкрилися салони краси з подовженим робочим тижнем – власники перукарень кажуть, що треба надолужувати втрачене і на нові правила безпеки не нарікають.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG