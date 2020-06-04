Чергове послаблення карантину – як заробляти малому бізнесу у Франції під час пандемії?

Франція послаблює карантин і відкриває ресторани та літні майданчики. Ресторатори майже вдвічі зменшують кількість місць у своїх закладах через обов'язкову дистанцію між столиками у 1 метр. Україна ж, попри значно меншу кількість випадків захворюваності, не може дозволити ресторанам відкритись повністю. Працюють лише літні тераси. Ще раніше у Франції відкрилися салони краси з подовженим робочим тижнем – власники перукарень кажуть, що треба надолужувати втрачене і на нові правила безпеки не нарікають.