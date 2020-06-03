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03 червня 2020, Київ 16:46
Новини | Коронавірус

В Україні за місяць зріс показник летальності COVID-19 – МОЗ

В Україні станом на 3 червня виявили 24 822 випадки COVID-19

В Україні за місяць зріс показник летальності коронавірсної хвороби COVID-19, повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

«Показник летальності – 3%. Для порівняння, показник летальності станом на 30 квітня становив 2,5%», – заявили в МОЗ.

У відомстві наголосили, що навіть в умовах послаблення карантину слід ретельно дотримуватися правил фізичного дистанціювання, респіраторної та особистої гігієни.

В Україні станом на 3 червня виявили 24 822 випадки COVID-19, померли 735 людей, одужали 10 439 пацієнтів.

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