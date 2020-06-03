Мер Львова пояснив причину «рекордної кількості» хворих у регіоні

96 нових випадків коронавірусної інфекції за останню добу на Львівщині є рекордом для області, який пояснюється, з одного боку, великою кількістю проведених тестів (500), з іншого боку – недотриманням карантину з боку людей, заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Кількісно це рекорд для Львівської області. Але це також і найбільша кількість зроблених досліджень. У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше визначеної норми. Також додався до сьогоднішнього результату спалах захворювання у ФК «Карпати». Ну і загалом, друзі, гляньте на вулиці міста. Там більше нема карантину. Якщо люди не можуть дотримуватись правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться», – написав Садовий 3 червня у фейсбуці.

Він додав, що головним завданням для влади зараз є не допустити колапсу у медичній системі Львова.

Станом на ранок у Львові та на Львівщині від початку пандемії підтверджено 1830 випадків інфікування коронавірусом, з них 60 — летальні. 457 пацієнтів одужали. За оперативними даними, які наводить Львівська міськрада, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 500 ПЛР-тестів, з яких 96 — позитивні (із них — 64 це мешканці Львова).

1 червня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 5 червня.

Ситуація із захворюваністю на Covid-19 в області не сприяє послабленню карантинних заходів, вирішила комісія.