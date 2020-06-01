Карантин на Львівщині вирішили продовжити до 5 червня – ОДА

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 5 червня, повідомляє пресслужба ОДА.

Ситуація із захворюваністю на Covid-19 в області не сприяє послабленню карантинних заходів, вирішила комісія.

«Попри високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх 2-ох тижнів, ми маємо заповненість ліжок – 22 %, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тисяч населення – 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (по Львову – 27,3, по області – 7,5 ) не дозволяє нам пом’якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто, саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів», – заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

В ОДА додали, що постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин, Львівщина ж потрапляє під послаблення лише по двох. По інцидентності область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин.

29 травня на Львівщині відклали послаблення карантину до 1 червня. Перед тим таке ж рішення ухвалювали кілька разів, починаючи з 10 травня.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.

Відповідно до рішення уряду, від 22 травня у тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу (не більш ніж 12 на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менш ніж 12 на 100 тисяч населення) та наповненості ліжкомісць (не більше ніж 50%) в лікарнях, відновлюється робота громадського транспорту.