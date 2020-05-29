На Львівщині карантин продовжили до 1 червня

Карантинні заходи у Львові та Львівській області продовжили до 1 червня. Про таке рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомляє кореспондент Радіо Свобода 29 травня.

Це пов’язано зі зростанням чисельності хворих на Covid-19 у регіоні – на сьогодні таких 1 563 підтверджених випадків. Лише за останню добу виявили 50 нових інфікованих.

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Відтак, згідно з урахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації, а за тиждень виявлено 362 нових випадки, карантинні заходи не послабили. Дитячі садочки ще не відкривають, як і не відновлюють рух громадського транспорту в області.​

«Щодо припинення карантину чи його пом’якшення зарано говорити. Динаміка погіршується. Все більше людей, потрапляють до медзакладів із важкими формами. У Львові захворюваність надзвичайно висока», – повідомив керівник Лабораторного центру Львівщини Роман Павлів.

Шпиталі Львова завантажені хворими на коронавірус на 40%. У Львівській області від коронавірусу померла 51 людина, 361 пацієнт одужав. У середньому чотири лабораторії щодоби досліджують близько 400 тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції.

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У Львові розпочали тестування методом імуно-ферментного аналізу на антитіла до COVID-19 серед медичних працівників. У лікарні швидкої допомоги серед 40 відібраних аналізів у семи медпрацівників виявили антитіла до коронавірусу. Четверо з них дійсно були хворі, що підтверджено, а троє мали гострі респіраторні захворювання ще в грудні-січні. Загалом у Львівській області коронавірус у понад 300 медичних працівників.

1 червня на черговому засіданні комісія вирішуватиме, чи послаблювати карантинні заходи. Це залежатиме від кількості інфікованих.

22 травня Львівська ОДА подовжила карантин до 29 травня.