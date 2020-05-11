У Львові запрацювали літні майданчики ресторанів і кав’ярень

У Львові 11 травня влада частково послабила режим карантину. Відкриті парки і сквери, три музеї, де відкритий простір – Музей архітектури і побуту, заповідник «Личаківський цвинтар», «Територія терору», також запрацювали літні майданчики ресторанів і кав‘ярень.

«Ми фактично відмовляємося від одномоментного послаблення карантину, зважаючи на динаміку, що в принципі вчора підтвердила обласна комісія протидії коронавірусу. Дали змогу працювати будівельним магазинам, які розпорошили кількість людей,

що концентрувалися в великих супермаркетах. Що стосується відкриття салонів краси, перукарень, візових центрів, то рішення будуть ухвалені міською комісією 12 травня», – каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Щодня спеціальна моніторингова група обстежуватиме літні майданчики. Фахівці оцінюіватимуть, чи дотримана відстань півтора метра між столиками, чи персонал у масках і рукавицях, чи дезінфікують столики. Відвідувачам відкритих майданчиків мають вимірювати температуру, а розрахунок має бути безготівковий.

«У нас працював магазинчик під час карантину, і люди купували каву. Ми зберегли колектив. Щодо цін, то трішки опустили, але виросла валюта, а ми каву імпортуємо.

Зараз іде партія кави з Британії. «Світ кави» розрахований на львів‘янина, і ми

маємо постійних відвідувачів», – розповів власник «Світу кави» Маркіян Бедрій у коментарі Радіо Свобода.

Також 12 травня міська комісія протидії коронавірусу ухвалить рішення щодо роботи крамниць у супермаркетах.

За останню добу на Львівщині підтверджено 45 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 28 – в обласному центрі. На сьогодні 268 хворих перебувають у шпиталях Львова. 20 людей лікарі рятують у відділенні реанімації.

За увесь час COVID-19 на Львівщині підтверджено у 798 людей, діагнох не підтвердився у 2900 людей. Помер 21 хворий. Одужали від коронавірусної інфекції 157 людей.