У МОЗ повідомили нові дані про готовність областей до послаблення карантину

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили нові дані про готовність регіонів України до переходу до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень.

За даними на 29 травня, не готових нині лише чотири: це Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

У попередньому такому списку на 27 травня не готових областей було сім; нині з переліку не готових зняли Волинську, Закарпатську і Луганську області.

Перехід до другого етапу послаблення карантину в Україні почався з 22 травня. Окремі регіони визнають готовими чи не готовими до такого переходу залежно від відповідності епідемічної ситуації з захворюванням COVID-19 визначеним критеріям: кількість нових випадків захворювання за останні сім дні, завантаженість лікарняних ліжок, призначених для хворих із COVID-19, і рівень охоплення тестуванням.

Станом на ранок 29 травня в Україні зареєстровано 22 811 випадків інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 679 людей, одужали 8 934.