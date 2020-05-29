В Україні за добу зафіксовано 429 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 429 людей, свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з повідомленням, за минулу добу десятеро людей померли від COVID-19, одужали – 495.

Загалом на сьогодні зареєстровано 22 811 випадків інфікування українців коронавірусом, від початку пандемії померли 679 людей, одужали – 8 934.

«Загалом захворіли 1693 дитини та 4411 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 733 пацієнтів, з них 1420 дітей та 3586 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7078 осіб, з них 273 дитини та 825 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 267 особи, зокрема одна дитина та 24 медики.

Із числа людей, що одужали, 2169 медпрацівників та 606 дітей. 34 медики померли від ускладнень COVID-19, серед дітей летальних випадків не зафіксовано», – додали у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 5,8 мільйона захворілих на COVID-19. Поанд 360 тисяч пацієнтів померли, понад 2,4 мільйона одужали.