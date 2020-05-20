В уряді повідомили, коли відновлять міжобласні перевезення і відкриють аеропорти

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні зауважив, що в Україні вже почалося зниження динаміки захворюваності і це сприяє послабленню обмежень.

Відповідно до рішення уряду з 22 травня в тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу (не більше ніж 12 на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менше ніж 12 на 100 тисяч населення) і наповненості ліжкомісць (не більше 50%) в лікарнях, відновлюється робота громадського транспорту.

З 25 травня має бути відновлена робота метрополітену, а також дитячих садків.

«Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити. Наголошую лише за умов, що в усіх областях епідеміологічна ситуація буде дозволяти. При цьому будуть локальні обмеження, рішення щодо яких будуть прийматися спільно з місцевою владою, щоб не експортувати вірус по цілій країні. Це і є модель адаптивного карантину», – сказав голова уряду.

Шмигаль окремо наголосив, що питання відновлення рейсових авіаперевезень і відкриття аеропортів буде розглядатися після 15 червня, коли країни-партнери почнуть відкривати свої кордони.

«Поки аеропорти наших країн-партнерів закриті. Ми ведемо діалог з авіаперевізниками, і поки є спільна позиція, що швидше 15 червня немає сенсу відкривати роботу аеропортів», – сказав прем'єр.

Кабінет міністрів встановив в Україні адаптивний карантин з 22 травня до 22 червня.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19.