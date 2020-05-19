З 22 травня в Україні дозволять рух міського та приміського наземного транспорту – Шмигаль

З 22 травня в Україні дозволять рух міського та приміського наземного транспорту, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV ввечері 18 травня.

«Дію карантину буде продовжено, але ми переходимо, як і обіцяли, до адаптивного карантину. Уже з 22 числа буде прийнята низка пом’якшень щодо карантину. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань, ми також відкриємо готелі, крім хостелів, дозволимо роботу готелів без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом’якшена можливість проведення служб у храмах», – сказав Шмигаль.

Він додав, що з 25 травня уряд дозволить роботу дитячих садочків та метрополітену («у тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація»).

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. ​

Станом на ранок 18 травня в Україні виявили 18 616 випадків коронавірусної хвороби. 535 людей померли, 5 276 – одужали.